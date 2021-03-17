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الرملي: يجب فتح العديد من التحقيقات بشبهات الفساد وإهدار المال العام فترة حكومة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الرملي: يجب فتح العديد من التحقيقات بشبهات الفساد وإهدار المال العام فترة حكومة الوفاق. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • والمؤقتة وبرلمان طبرق ـ من الي بيحاسبهم .؟!!! –

    لو أن القبلية والجهل والرشاوي والربا ـ مازاالت تدافع حتى عن القتلة والمخربين ـ والسارقين والمزورين ـ فيعني ذلك فشل فالادارات ـ وعدم وجود أساس صحيح للدولة فكروا في مستقبل بلادكم عالاقل .!!! شن رفعوا منها الدنيا الي قبلكم شي غير أعمالهم ـ ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ـ أن الله غنيٌ عن العالمين وغفور رحيم وشديد العقاب .

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