الرملي: يجب فتح العديد من التحقيقات بشبهات الفساد وإهدار المال العام فترة حكومة الوفاق. #ليبيا #المرصد
الرملي: يجب فتح العديد من التحقيقات بشبهات الفساد وإهدار المال العام فترة حكومة الوفاق. #ليبيا #المرصد
والمؤقتة وبرلمان طبرق ـ من الي بيحاسبهم .؟!!! –
لو أن القبلية والجهل والرشاوي والربا ـ مازاالت تدافع حتى عن القتلة والمخربين ـ والسارقين والمزورين ـ فيعني ذلك فشل فالادارات ـ وعدم وجود أساس صحيح للدولة فكروا في مستقبل بلادكم عالاقل .!!! شن رفعوا منها الدنيا الي قبلكم شي غير أعمالهم ـ ومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ـ أن الله غنيٌ عن العالمين وغفور رحيم وشديد العقاب .
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