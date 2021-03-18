القلعي: سبب غضب حركة النهضة من زيارة سعيد لطرابلس هو ارتباطها بالمحور القطري الت

القلعي: سبب غضب حركة النهضة من زيارة سعيد لطرابلس هو ارتباطها بالمحور القطري التركي. #ليبيا #المرصد
القلعي: سبب غضب حركة النهضة من زيارة سعيد لطرابلس هو ارتباطها بالمحور القطري التركي. #ليبيا #المرصد
المحور القطرى التركى فى اضعف حالاته بعد عودة قطر لحضن الامة العربية وتصريحات الرئاسة التركية بان مصر هى قلب الامة العربية وان تركيا ترغب فى عودة العلاقات الطبيعية مع مصر ودول الخليج العربى وراينا تحول فى الخطاب الاعلامى لاخوان مصر فى تركيا لدرجة ان حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الاخوان المنحل بدأ يمدح السيسى والجيش المصرى رغم ان مرشدكم الاعمى بديع وكبار الخرفان فى السجون مما يدل على غباوة الخرفان بعكس الجماعة الاسلامية فى مصر فهمت اللعبة مبكرا وطبعت العلاقات مع السيسى فلم نعد نرى منذ شهور ظهور احد من قيادتها المسعورة مثل عاصم عبدالماجد وراينا اعتراف منهم بالخطا وان السادات الذى قتلوه مات شهيدا هكذا قال ابرز قيادتهم كرم زهدى وناجح ابراهيم بينما قيادات الاخوان الغبية دخلت فى صدام غير محسوب ادى لهلاكهم ولهذا يقول قيادات الجماعة الاسلامية على الاخوان انهم اغبياء حتى من كان مخدوعا فيهم قفز من السفينة قبل الغرق ونجا مبكرا كما فعل النائب الاول امرشد الاخوان محمد حبيب الذى استقال قبل 25 يناير وتفرغ للدعوة ولم ينبهر بوصول الاخوان للسلطة وظل يفضح تصرفات الاخوان وحل محله الشيطان خيرت الشاطر الذى قاد الاخوان للتهلكة وفى تونس راينا موقف مشابه من استقالة عبدالفتاح مورو نائب الغنوشى وترك الغتوشى بتحالف مع الفساد ويتجه نحو التهلكة مع خرفانه بعد ان اصبح فى عزلة مع تساقط الخرفان فى كل مكان حتى فى تركيا وسبظل وحيدا غبى ياوحيد قصدى غنى ياوحيد فى الحمام وانت بتهرش مثل مرسى فى بيضانك منتهية الصلاحية
الاخوان فى كل مكان قلة من النفايات البشرية من حثالة اى مجتمع اجتمعوا على اطماع الدنيا تحت شعارت اسلامية لخداع الناس ولكن اسلوبهم الغبى اصبح مكشوفا فعندما كانوا فى المعارضة يعيشون على المظلومية وعندما وصلوا للسلطة انكشف وجههم القبيح المتعطش للسلطة باى ثمن حتى ولو على اشلاء اى شعب فهم يؤمنوا بان الدولة جزء من حزبهم وليس الحزب جزء من الدولة وان حجمهم ضئيل جدا لان افكارهم شاذة وضالة وغبية وانه من المستحيل ان تصبح نملة فيل حتى او اتبعوا الاسلوب اليهودى حيث يسيطر 15 مليون يهودى على العالم بسيطرتهم على الاقتصاد والاعلام العالمى ويوظفوا الاخوان لصالحهم عن طريق قطرائيل ولكن المخطط الشيطانى لليهود فشل فى هدم قلب الامة العربية مصر وجيشها القوى مما جعل الدول العربية الاخرى تستعيد عافيتها من جديد ولو توحد المسلمون ستزول اسرائيل حتى لو كانت امربكا تدعمهم فهى محتاسة امام ايران فماذا تفعل امام امة الاسلام مجتمعة عندما يتم سحق الخوان كلابهم بيننا
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