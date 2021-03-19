أبو الغيط يتواصل هاتفيًا مع المنقوش لبحث تطورات الأوضاع في #ليبيا. #المرصد
أبو الغيط يتواصل هاتفيًا مع المنقوش لبحث تطورات الأوضاع في #ليبيا. #المرصد
ابعد ياابوالغيط عن الوزة كفاية مارايناه منك فى مؤتمر برلين بعد ما سلمت على ميركل وانصرفت عدت مرة ثانية لتقبلها وعندما كنت وزير خارجية مصر ومعاك وزة الخارجية الاسرائلية ليفنى لما تظاهرت بانها ستقع على الارض ومسكت ايدها خفت لتقع ياحنين حتى مع اسرائلية تنباهى بانها فعلت كل شئ من اجل اسرائيل ونامت مع مسئولين عرب وتعتبر ذلك جهاد على طريقة الاخوان جهاد نكاح
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