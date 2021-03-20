صور | عقب قتل شقيقه محمد انتقامًا منه .. مداهمة وهدم منزل ” أيمن بيالة الككلي ” في #ككلة أحد العناصر المنشقين عن ” الأمن المركزي أبوسليم ” لاتهامه في خطف فتحي الككلي شقيق ” غنيوة ” مع اعتقال عدد من اقاربه ومصادرة عدد من السيارات . #ليبيا #المرصد