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صور | عقب قتل شقيقه محمد انتقامًا منه .. مداهمة وهدم منزل ” أيمن بيالة الككلي “

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عقب قتل شقيقه محمد انتقامًا منه .. مداهمة وهدم منزل ” أيمن بيالة الككلي ” في #ككلة أحد العناصر المنشقين عن ” الأمن المركزي أبوسليم ” لاتهامه في خطف فتحي الككلي شقيق ” غنيوة ” مع اعتقال عدد من اقاربه ومصادرة عدد من السيارات . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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