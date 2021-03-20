المنفي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا. #ليبيا #المرصد
المنفي يتلقى دعوة رسمية من أردوغان لزيارة تركيا. #ليبيا #المرصد
فارق كبير بين دعوة رئيس مثل المنفى لزيارة مرفوع الرأس رئيس لكل الليبين وبين فاسد السراق الذى كان اردوغان يقول قمت باستدعاء السراج فقد كان مجرد خادم عند السلطان اما الان المنفى خادم الشعب الليبى وشرف كبير له ذلك ان يكون هادما لشعبه مرفوع الرأس امام المحتل يطلب منه الرحيل بينما السراج كان يتسول منه المزيد من المرتزقة فرق بين حفيد عمر المختار والحمار السراج حفيد المغول
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