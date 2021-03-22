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السايح: المفوضية تخطط للإستحقاقات المقبلة إفتراضيًا بسبب عدم وضوح نوع العملية ال

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

السايح: المفوضية تخطط للإستحقاقات المقبلة إفتراضيًا بسبب عدم وضوح نوع العملية الانتخابية التي ستنفذها. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • في ظاهرة حضارية لحماية البيءة مجموعة من الكشافة والشباب الليبيين يقومون بشراء كمية كبيرة من الطيور والبباغاوات وإطلاقها في الحداءق والغابات الليبية بمناسبة عيد الام وقدوم شهر رمضان المبارك – وهي فقط رسالة لحماية البيءة وترك الحيوانات تعمل فالطبيعة على سجيتها دون احتجازها فالأقفاص –
    وأوحوا على ارواح شهداء ليبيا .

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  • اخبار ليبيا المحلية:
    22 مارس، 2021 الساعة 12:16 م
    في ظاهرة حضارية لحماية البيءة مجموعة من الكشافة والشباب الليبيين يقومون بشراء كمية كبيرة من الطيور والبباغاوات وإطلاقها في الحداءق والغابات الليبية بمناسبة عيد الام وقدوم شهر رمضان المبارك – وهي فقط رسالة لحماية البيءة وترك الحيوانات تعمل فالطبيعة على سجيتها دون احتجازها فالأقفاص –
    وترحما على ارواح شهداء ليبيا .

    رد