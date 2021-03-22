الصغير يحذر من محاولات الإخوان لعرقلة الانتخابات عبر بوابة الدستور والخلافات حول

الصغير يحذر من محاولات الإخوان لعرقلة الانتخابات عبر بوابة الدستور والخلافات حوله. #ليبيا #المرصد
الصغير يحذر من محاولات الإخوان لعرقلة الانتخابات عبر بوابة الدستور والخلافات حوله. #ليبيا #المرصد
الاخوان اغبياء جدا ولدينا تجربة اخوانية عكسية فى مصر عندما نادى الجميع الدستور اولا فرفضوا وقالوا البرلمان اولا لان هذا كان فى صالحهم حيث ان منافسوهم غير جاهزين وكانت غزوة الصندوق الخازوق الذى لبسه الاخوان فى يوم 19 مارس 2011 حيث قال مشاخخ الاخوان من يقول نعم يدخل الجنة ومن يقول لا يدخل النار فكانت النتيجة نعم علما بان جميع الاستفتاءات فى مصر نتيجتها نعم المهم ان الشعب بموجب هذا الاستفتاء على يد الاغبياء منح المجلس العسكرى سلطة اصدار اى اعلان دستورى فاصدروا الاعلان المكمل ليكبل صلاحيات الخروف مرسى وعندما الغاه دون وجه حق سقط فى الوحل . واليوم الخوان فى ليبيا يعلمون جيدا ان اى انتخابات ليست فى صالحهم حاليا وان الاستفتاء على الدستور سيتم رفضه ولهذا يجب احالة مسودة الدستور الى البرلمان لمناقشتها وتمرير اى مادة او حذفها او تعديلها او اضافة اخرى باغلبية الثلثين من الاصوات ثم يطرح للاستفتاء مع الانتخابات فى 24 ديسمبر حيث سيكون متوافق عليه من نواب الشعب وحتما سيتم موافقة الشعب عليه .
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