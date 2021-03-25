ليبيا..مدينة #قورينا القديمة التي أسسها الإغريق مهددة بالعبث والتخريب والجرف نج

ليبيا..مدينة #قورينا القديمة التي أسسها الإغريق مهددة بالعبث والتخريب والجرف

نجت آثار مدينة قورينا القديمة من العنف الذي رافق الثورة الليبية والصراعات التي تلتها والفوضى، لكنها تواجه اليوم تهديدا من نوع آخر يتمثل بالعبث بها وتخريبها وجرف أراضيها.