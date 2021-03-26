المنفي: نحث الحكومة على معالجة الأزمات الراهنة في جميع المدن الليبية حث رئيس ال

المنفي: نحث الحكومة على معالجة الأزمات الراهنة في جميع المدن الليبية

حث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الحكومة على الإسراع في معالجة الإشكاليات والأزمات الراهنة بشكل فوري في جميع مدن ومناطق ليبيا.

وقال المنفي، خلال لقاء بعدد من عمداء البلديات بمنطقة البطنان، في مدينة طبرق:" نواصل العمل بالتنسيق مع الحكومة على حلحلة المختنقات التي تعاني منها البلديات".

وتابع:" ملتزمون بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية، فالمجلس الرئاسي ملتزم بإشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد".