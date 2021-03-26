دي مايو يثني على التزام ليبيا بمكافحة مهربي البشر وحماية الحدود البحرية أثني وز

دي مايو يثني على التزام ليبيا بمكافحة مهربي البشر وحماية الحدود البحرية

أثني وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، على «التزام السلطات الليبية بمكافحة مهربي البشر وبحماية الحدود البحرية»، متوقعا «بذل كل الجهود لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للمهاجرين»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في العاصمة طرابلس، جمع كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هيكو ماس.