الصين : التنمية في ليبيا دخلت مرحلة جديدة وعلى المجتمع الدولي تهيئة الظروف الملا

الصين : التنمية في ليبيا دخلت مرحلة جديدة وعلى المجتمع الدولي تهيئة الظروف الملائمة لهذا البلد

طالب نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ” داي بينغ “، جميع الأطراف السياسية في ليبيا بمواصلة دفع العملية السياسية تحت قيادة الحكومة الجديدة وفقا لخارطة الطريق، ومعالجة الخلافات بالوسائل السلمية عن طريق الحوار والمشاورات.

وقال ” داي بينغ ” في اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي خصص لمناقشة التطورات في ليبيا، إن بلاده تشيد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وتأمل في أن تتولى جميع الوظائف التنفيذية في أقرب وقت ممكن لإنهاء التشرذم الذي طال أمده وتحقيق الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي”.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يجب عليه أن يهيئ الظروف الملائمة لذلك، داعيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقيادة ” يان كوبيش ” أن تعزز التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية في تقديم المساعدة الموجهة للمرحلة الانتقالية السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات العامة.