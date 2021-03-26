المركز الوطني للأرصاد الجوية:

-فرصة سقوط أمطار من حين لأخر هذا اليوم على الجبل الأخضر، وأقصى الساحل الشرقي مع أجواء باردة بينما يميل الطقس للاعتدال بداية من يوم الغد على أغلب المناطق نتيجة لتأثير مرتفع جوي يساهم في استقرار العوامل الجوية خاصة على مناطق غرب ليبيا.

-درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال تبقى منخفضة تتراوح ما بين (15-20) م ولا تتجاوز (14) م على مرتفعات الجبل الأخضر وتميل لدفيء بداية من يوم الغد، بينما تسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين (20-24) م، وتنخفض اخر الليل والصباح الباكر على المناطق الجبلية والصحراوية.

-حالة البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.