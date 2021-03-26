برلماني أوروبي: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسا

برلماني أوروبي: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات. #ليبيا #المرصد
برلماني أوروبي: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات. #ليبيا #المرصد
الأمن العام الليبي ـ تابع إدارة الأصلاح والتشريع القضائي .:
26 مارس، 2021 الساعة 4:34 م
أي كلب أو حيوانة يقوللكم توحيد مؤسسات ـ أرفعوهم للتحقيق المسلح الليبي ـ وإدارة المحاسب القضائي الليبي مع كشف حساباتهم من خمس سنوات إلى الأن … ما هو دافعين فيهم الرقاق المؤسسات يا كلاب .
The only goal is/was to destroy a sovereign nation for the last 12 years and now let’s rebuild and
$$$reform/organize its seriously damaged institutions… and take more OIL $$$Money
WOW, this is unthinkably mastermind PLAN
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