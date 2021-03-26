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برلماني أوروبي: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

برلماني أوروبي: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في عملية الانتقال وإعادة توحيد المؤسسات. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • الأمن العام الليبي ـ تابع إدارة الأصلاح والتشريع القضائي .:
    26 مارس، 2021 الساعة 4:34 م

    أي كلب أو حيوانة يقوللكم توحيد مؤسسات ـ أرفعوهم للتحقيق المسلح الليبي ـ وإدارة المحاسب القضائي الليبي مع كشف حساباتهم من خمس سنوات إلى الأن … ما هو دافعين فيهم الرقاق المؤسسات يا كلاب .

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    • The only goal is/was to destroy a sovereign nation for the last 12 years and now let’s rebuild and
      $$$reform/organize its seriously damaged institutions… and take more OIL $$$Money
      WOW, this is unthinkably mastermind PLAN

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