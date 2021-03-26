رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يوجه برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح الس

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يوجه برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والحكومة والشعب المصري الشقيق في ضحايا الحادث الأليم جراء تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، مؤكدا كامل التضامن مع جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً في هذا المصاب الجلل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد من قضى من المواطنين برحمته وغفرانه ولأسرهم جميل الصبر والسلوان والشفاء العاجل للمصابين.