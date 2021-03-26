ماهي مقررات لجنة فبراير التي طرحها المبعوث كوبيتش كخيار لقاعدة انتخابية في ليبيا ؟

* هي مقررات لجنة ضمت نخبة من خبراء القانون والقانون الدستوري لحلحلة الأزمة الدستورية سنة 2014 عقب انتهاء

ولاية المؤتمر الوطني العام .

* اعتمد المؤتمر اسماء اللجنة يوم 13 فبراير 2014 واعلن قبوله بما ستنتهي له من أعمال .

* سميت لجنة فبراير بهذا الاسم نسبة للشهر الذي تشكلت به وهو الشهر الذي انتهت به ولاية المؤتمر حينها ولا علاقة لتسميتها بـ " ثورة فبراير " .

* عملت اللجنة على صياغة مقرراتها وانتجت دستورًا مصغرًا في مدة أقل من شهر وينص على انتخاب برلمان ورئيس من الشعب وسلمت منتوجها للمؤتمر العام .

* في 11مارس 2014 أقر المؤتمر مقررات لجنة فبراير باستثناء مادة انتخاب الرئيس من الشعب التي كانت ولازالت محل رفض من تيار الإسلام السياسي ، وبناءً على هذه المقررات انتخب الليبيون مجلس النواب في يونيو 2014 قبل انقلاب فجر #ليبيا .

* مقررات لجنة فبراير حددت صلاحيات رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان وفصلت بين كل السلطات بشكل واضح ما يجعل أي عملية انتخابية وفقًا لها ، عملية سلسلة ومضمونة وواضحة المعالم .

* بناء على مقررات فبراير قام المؤتمر بتعديل دستوري هو السابع ، الا ان الاخوان المسلمين وبعد هزيمتهم في انتخابات البرلمان اتجهوا للمحكمة الدستورية للطعن في التعديل بعد ان وافقوا عليه قبل الانتخابات وكان خالد المشري وعبدالرؤوف المناعي هما اصحاب الطعن .

* لجنة فبراير ومقرراتها الأصلية التي سُلمت للمؤتمر لم يطالها أي طعن أو حكم قضائي ولازالت صالحة لتكون أساسًا انتخابي بعكس مايقوله رافضي الانتخابات الرئاسية ، والطعن الذي صدر لاحقًا كان بحق نسختها التي عدلها المؤتمر و شطب منها مادة انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب .

* مع انسداد المسار الدستوري وضيق الوقت ، ونية بعض الأطراف تعمد تأخير إنتخابات ديسمبر القادم بدعوى الاستفتاء الذي سيتم بقانون ( ڤيتو إحدى الدوائر الثلاثة ) الذي تم تصميمه لكي لا تنجح العملية ، أشار كوبيتش إلى أن مقررات " فبراير الأصلية " يمكن أن تكون أساسًا وهو ما أيده عدد كبير من الساسة على اعتبارها أوفر و أقصر الطرق للانتخابات التي يحاول البعض تعطيلها بحجج مختلفة .

#المرصد تنشر لكم نسخة مرقمة بالترتيب من " مقررات فبراير " الأصلية الصادرة في مارس 2014 :