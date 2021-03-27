عبد العزيز: لن نسمح بتحويل الثوار وأسود البركان لإرهابيين.. والارتباط بالدبلوماس

عبد العزيز: لن نسمح بتحويل الثوار وأسود البركان لإرهابيين.. والارتباط بالدبلوماسية التركية هو مفتاح النجاح. #ليبيا #المرصد
عبد العزيز: لن نسمح بتحويل الثوار وأسود البركان لإرهابيين.. والارتباط بالدبلوماسية التركية هو مفتاح النجاح. #ليبيا #المرصد
من انت يامتخلف عقليا ..انت مجرد كلب ينبح خارج ليبيا ليقبض الثمن ولا تستطيع اصلا دخول اى بلد فى ليبيا حيث سيزفك الاطفال فى الشارع ويرجموك بالحجارة يامهبول .
اما اسطنبول يامهبول فتغيرت واصبح اردوغان كلب جربان منذ رحيل ترامب وتنصيب بايدن الذى توعد باسقاطه ونرى الان حاملة طائرات امريكية على شواطئ اليونان ونرى تودد اردوغان للسيسى ويغنى الان اردوغان ياسيسى امرك ياسيسى . لامكان الخرفان فى تركيا ..مبسوط ياسيسى .مش كفاية نسحب المرتزقة من ليبيا ..مبسوط ياسيسى .نعطيك محموء عبعزيز والغريانى قربان ياسيدى .اعمله بهم ايه ياردوغان انهم متخلفين عقليا .. اطلب ياسيسى اردوغان مستعد يعمل بهلوان المهم توقع مع تركيا اتفاقية ترسيم الحدود تعوض الفشل شرق المتوسط وشرق ليبيا لا نفط ولا غاز اروح لمين …هو انت ياردوغان اخذت اذن من محموء عبعزيز لكى تجعل الاخوان قربان للسيسى قاهر الخرفان والفرعون الذى حبس مرشد عام الاخوان وكبار الاصنام الخرفانية منذ سبع سنوات .جبار جبار كما يقول عبدالحريم حافظ !!!
نسوان بركان الغضب باعتراف شاهد من اهلهم وهو السويحلى توسلوا لاردوغان لارسال قوات تحميهم من الهلاك على يد اسود الجيش الوطنى وكانوا على بعد امتار من قلب طرابلس فماذا حدث راينا مؤامرة دولية على الجيش الوطنى من روسيا وامريكا معا فبوتن ضغط على الجيش الوطنى لوقف اطلاق النار وهو فى قمة الانتصار واعطى بوتن وترامب لاردوغان ضوء اخضر لارتكاب جريمة حرب طبقا للقانون الدولى بنقل اسلحة ومرتزقة بمساعدة خوان ليبيا عبر طائرات وسفن مدنية ووفر ترامب امكانيات الناتو لدعم اردوغان فى دوره القذر فى دعم الارهاب وعندما يفرج بايدن عن تسجيل مكالمات ترامب واردوغان سيكون هناك دليل دامغ على دعم امريكا لمجرم حرب وراينا قبول محكمة الجنايات طلب محاكمة اردوغان والسراج امام الجنايات الدولية وفى حالة اصدار امر بالقبض عليهما فلن يستطيعا التحرك فى اوربا او امريكا خوفا من القبض عليهما مع اخرين .
خاصة مع وعد بايدن بدعم المعارضة لاسقاط اردوغان الغلبان الان وكلب جربان وغدا سنرى عبعزيز يسبه ويلعنه عندما يسعى لمقايلة حفتر ويعطيه قربان شوية خرفان يذبحهم على العيد
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