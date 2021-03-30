تعليقًا على مبادرة “هدية رمضان “.. الشركسي: معاملة الشعب كمتسول معاملة سخيفة جدً

تعليقًا على مبادرة “هدية رمضان “.. الشركسي: معاملة الشعب كمتسول معاملة سخيفة جدًا. #ليبيا #المرصد
تعليقًا على مبادرة “هدية رمضان “.. الشركسي: معاملة الشعب كمتسول معاملة سخيفة جدًا. #ليبيا #المرصد
ما هي إلا سمساره في المواقف عملا بالقول القائل أملآ البطينه تستحي منك العوينه ما قام الوزير المعين من أستيفاني ورئيس النظام الأردوغاني المدعو عبد الحميد دبيبه ما إلا هو مغازلة للشعب ومتاجره بآلامه لعلي وعسي سيجد ادبيبه ثمار هذه الهديه لاحق الايام كأن تمنحه غالبية الشعب اصواتهم أذا ما قدم نفسه كمرشح لاحقا لأي وظيفه في الدوله الليبيه القادمه هي عملية في ظاهرها مساعده لشعب غلبان وفي باطنها تجيير المنحه لصالحه الشخصي لكي تكسبه محبة الجماهير له كلها متاجره أما بالأموال او بالمواقف
الخونة العملاء يسرقوا في المليارات ويتصدقوا على العائلات الليبية بمئة دولار بعد ما فقروهم وهجروهم وعذبوهم وقتلوا اولادهم وعيشوهم في ارهاب عشر سنوات..مهازل مستمرة وسياسة استعمارية عنصرية اجرامية يجب حرق علم النجمة والهلال علم الفقر والقتل والعنصرية والخيانة والعمالة والتخلص من هؤلاء السراق العملاء الخونة اتباع الفرنسيس والاتراك الانجاس خوارج العصر
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