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إنقاذ 93 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية ع

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

إنقاذ 93 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية، حيث تمت عملية الانقاذ من قبل دورية نقطة ميناء طرابلس، وتم الإنزال بميناء طرابلس تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
#الحدث_الليبي

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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