إنقاذ 93 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية ع

إنقاذ 93 مهاجرا من جنسيات إفريقية مختلفة كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن زوارق مطاطية، حيث تمت عملية الانقاذ من قبل دورية نقطة ميناء طرابلس، وتم الإنزال بميناء طرابلس تمهيداً لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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