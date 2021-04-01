لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة بقرا

لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021 م تعلن البدء في قبول ملفات المترشحين، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 1 ابريل 2021 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 ابريل 2021.