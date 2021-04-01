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لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة بقرا

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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021 م تعلن البدء في قبول ملفات المترشحين، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 1 ابريل 2021 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8 ابريل 2021.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎Libya Of State of House Libyan Representatives دولة ليبيا جلوÛ باليني الشروط الواجب توفرها في شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية النائب :العام تكون آلية اختیار النائب وفقا :للتالي 1 مراسلة رئیس المجلس الأعلى للقضاء ومطالبته بعقد اجتماع للمجلس بهدف ترشيح سبعة شخصیات وفق ما ينص عليه القانون رقم_قم قم لسنة 6102م بشأن القضاء ليتم اختيار أحدهم لمنصب النائب .العام 2. بعد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء شیح سبعة شخصیات تتم المفاضلة بينهم والتصويت بمجلس النواب على أحد الشخصيات لتولي منصب النائب العام Representatives www.parliament.ly House Libyan 061-9082808 Fax: 061-9082801- Tel: مجمع تيبستي بنغازي‎'‎‎May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎Libya Of State of House Libyan Representatives دولة ليبيا جلوÛ باليني الشروط الواجب توفرها في شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية رئيس المحكمة العليا تكون آلية اختيار رئيس المحكمة العليا وفقا :للتالي مراسلة رئيس المحكمة العليا ومطالبت بعقد جمعية عمومية للمحكمة العليا وترشيح سبعة مستشارين وفق ينص عليه قانون إعادة تنظيم لمحكمة العليا رقم قم لسنة 2891م ليتم اختیار أحدهم رئیسا للمحكمة .العليا 2 بعد اجتماع الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترشيح سبعة مستشاريها من تتم المفاضلة بينهم والتصويت بمجلس النواب على أحد الشخصيات لتولي رئاسة المحكمة .العليا مجلسوالی Representatives www.parliament.ly House Libyan 61-9082801-Fa Tel: 061-9082808 مجمع تيبستي بنغازي‎'‎‎May be an image of textMay be an image of text

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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