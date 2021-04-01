الصغير: لجنة قبول المترشحين للمناصب السيادية النيابية ستواصل استقبال الملفات حتى الخميس. #ليبيا #المرصد
الصغير: لجنة قبول المترشحين للمناصب السيادية النيابية ستواصل استقبال الملفات حتى الخميس. #ليبيا #المرصد
الشعب الليبي هو سيد القراروهو صاحب الارض ولا نيابة عن الشعب –
اذا كان مجرد أفراد لا يعرف تاريخهم يحاولون بتزويرهم وكذبهم على المواطنين ان ينوبوا عن المريض والطالب والمدرس والطبيب والمحامي والمزارع والحرفي والمهني والموظف والفلاح
فهذا يعتبر كذب وغير منطقي –
الحكم البلدي واختيار الأشخاص الوطنين لادارًة شءون الدولة من صناعات وزراعة وتعليم وصحة وخدمات رءيس وأمنية ومرافق إسلامية وشءون الدولة الاجتماعية
والعلاقات الخارحبة والدوبلوماسية والامن العام والمناسبات والرقابات الاداريةً وشءون الموسساتً الليبية – ً
غير ذلك يعتبر جهل وكذب عالمواطنبن واستنزاف لثروات البلاد والعبث بمقدرات الدولة على ايدي تجار أزمات
لا يراعون حق الامن العام والقضاء اللليبي او راي المجتمع المدني بما يخص شءون المواطنين وتوفير الخدمات بما تحتاجه المنطقة او البلدية . فالوقت الحالي والمستقبل .
لا نيابة عن الشعب
ولا سيادة الا للشعب
المصلحة العامة فوق اي مصالح خاصة
المنفعة العامة فوق اي أدارات خاصة
الامن العام في خدمة الوطن والمواطن
حماية الدولة مسؤلية كل مواطن ومواطنة
الاولوية الوظيفية والخدمية للمواطن الليبي
حماية مقدرات الدولة الليبية مسؤلية تقع على كل مواطن ليبي ومواطنة ليبية .
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