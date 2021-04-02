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المشير حفتر: فتح الطريق الساحلي قبل شهر رمضان مهم جدًا.. وتنظيم الانتخابات بموعد

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المشير حفتر: فتح الطريق الساحلي قبل شهر رمضان مهم جدًا.. وتنظيم الانتخابات بموعدها نهاية العام ضرورة حتمية. #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • تو تقولوا في جيش ليبي
    لو ان في جيش ليبي حقيقي
    شن ايديروا الطليان في قواعد مصراتة الجوية وفي معسكرات مصراتة وفي مطار زوارة الليبي ..؟!!!
    يعني كل هولاء وجودهم يقلل من قيمة الجيش الليبي – ويجعل من الجيش الليبي بلا قيمة
    الان توجد عندكم طيران مسلح تستطيعون الوصل به لاي مكان من غير لا فتح طريق ساحلي لا غيره …. !!’
    لكن فيش شجاعة لحماية المواتي والساحل الليبي من الجرف الايطالي والاوروبي

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