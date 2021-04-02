المشير حفتر: فتح الطريق الساحلي قبل شهر رمضان مهم جدًا.. وتنظيم الانتخابات بموعد

المشير حفتر: فتح الطريق الساحلي قبل شهر رمضان مهم جدًا.. وتنظيم الانتخابات بموعدها نهاية العام ضرورة حتمية. #ليبيا #المرصد
المشير حفتر: فتح الطريق الساحلي قبل شهر رمضان مهم جدًا.. وتنظيم الانتخابات بموعدها نهاية العام ضرورة حتمية. #ليبيا #المرصد
تو تقولوا في جيش ليبي
لو ان في جيش ليبي حقيقي
شن ايديروا الطليان في قواعد مصراتة الجوية وفي معسكرات مصراتة وفي مطار زوارة الليبي ..؟!!!
يعني كل هولاء وجودهم يقلل من قيمة الجيش الليبي – ويجعل من الجيش الليبي بلا قيمة
الان توجد عندكم طيران مسلح تستطيعون الوصل به لاي مكان من غير لا فتح طريق ساحلي لا غيره …. !!’
لكن فيش شجاعة لحماية المواتي والساحل الليبي من الجرف الايطالي والاوروبي
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