بعد تصريحات المشري بشأن إستثناء الأتراك ومرتزقتهم.. المنقوش: نؤكد على الخروج الف

بعد تصريحات المشري بشأن إستثناء الأتراك ومرتزقتهم.. المنقوش: نؤكد على الخروج الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة. #ليبيا #المرصد
بعد تصريحات المشري بشأن إستثناء الأتراك ومرتزقتهم.. المنقوش: نؤكد على الخروج الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة. #ليبيا #المرصد
موقف وطني تسجله مرأة تطالب بخروج المحتل التركي و رجل يطالب ببقائهم..!!!؟؟؟؟؟؟…التاريخ يسجل …الخيانة والعار للمشري الاخواني …والوطنية والاخلاص للوطن ل نجلاء ……هكذا هو التاريخ يامشري…..مواقف ستذكرها الكتب للاجيال القادمة التي ستنعم انشاءالله بالحرية والامن والامان تحت ظل جيش رسمي موحد وليس عصابات ومرتزقة وبلطجية…..بعد نكبة فبراير اصبحت ليبيا ملاذا للارهاب والدواعش والدروع وانصار الشر والقاعدة وغيرهم من المجرمين الذين تستروا بأنهم طوار….لعنة الله علي كل خائن وعميل وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا……………..
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