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بعد مطالبة الخارجية الليبية بخروج المرتزقة فورًا.. آكار: قواتنا ماضية في حماية ح

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعد مطالبة الخارجية الليبية بخروج المرتزقة فورًا.. آكار: قواتنا ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • اكار حمار مثل سيده اردوغان الكلب الجربان فاى حماية ياحقير بعد ان تم رسم خازوقين حمر ولا كلب منكم تخطاه واحد للنفط وواحد للغاز فى شرق المتوسط وزاد على ذلك وجود حاملة طائرات امريكية على شواطئ اليونان وبايدن بيتلكك لاردوغان وراينا توقيع 103 جنرال بحرى متقاعد تركى على عريضة لرفض قناة اسطنيول ويخشى اردوغان الان انقلاب الجيش بجد هذه المرة على اردوغان

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