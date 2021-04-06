بعد مطالبة الخارجية الليبية بخروج المرتزقة فورًا.. آكار: قواتنا ماضية في حماية ح

بعد مطالبة الخارجية الليبية بخروج المرتزقة فورًا.. آكار: قواتنا ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا في #ليبيا. #المرصد
بعد مطالبة الخارجية الليبية بخروج المرتزقة فورًا.. آكار: قواتنا ماضية في حماية حقوق ومصالح تركيا في #ليبيا. #المرصد
اكار حمار مثل سيده اردوغان الكلب الجربان فاى حماية ياحقير بعد ان تم رسم خازوقين حمر ولا كلب منكم تخطاه واحد للنفط وواحد للغاز فى شرق المتوسط وزاد على ذلك وجود حاملة طائرات امريكية على شواطئ اليونان وبايدن بيتلكك لاردوغان وراينا توقيع 103 جنرال بحرى متقاعد تركى على عريضة لرفض قناة اسطنيول ويخشى اردوغان الان انقلاب الجيش بجد هذه المرة على اردوغان
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