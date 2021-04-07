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ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ووزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد نائب رئيس مجل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ووزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقيان مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له إثر وصولهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قادمين من دولة الكويت.

#الحدث_الليبي

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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