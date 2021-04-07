ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ووزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد نائب رئيس مجل

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ووزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء يلتقيان مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له إثر وصولهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قادمين من دولة الكويت.

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