زيدان: الفساد الممنهج استشرى في المصرف المركزي تحت إدارة الكبير. #ليبيا #المرصد
زيدان: الفساد الممنهج استشرى في المصرف المركزي تحت إدارة الكبير. #ليبيا #المرصد
كبير اللصوص يستحق الاعدام فى مكان عام رميا بالرصاص والخلاص منه بعد ارتكابه جريمة الخيانة العظمى ودعم اللحتلاب التركى والمرتزقة فى حربها ضد الجيش الوطنى مت اموال النفط الذى كان يحميه الجيش الوطنى ويتحمل مسئولية خسائر توقف تصدير النفط بسبب اصراره على منح العائد للاتراك وحرمان الشعب الليبى منه فمن يحاسب هذا المجرم واذا غاب القضاء العادل فقد يكون القصاص الشعبى هو الحل ويسحل هذا المجرم فى شوارع طرابلس
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