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دي مايو: #ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دي مايو: #ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة إعمارها. #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • كله كذب وتضليل وإضاعة للوقت والمال الليبي –
    لو تم التعاقد من اليونان الصينية لكانت انتهت من أعمالها في اقل من ستة أشهر فقط –
    الأوروبيين وعملاءَهم العرب يقفون حجر عرقلة امام أي تقدم في ليبيا في شءون الإصلاحات والتعمير
    وكل الشركات الكورية والصينية مستعدة لإتمام اي عقود مع ليبيا وبجودة عالية وأسرع وقت –

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