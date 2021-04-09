دي مايو: #ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة إعمارها. #المرصد
دي مايو: #ليبيا بحاجة لدعم الشركات الإيطالية للاستثمارات والأعمال اللازمة لإعادة إعمارها. #المرصد
كله كذب وتضليل وإضاعة للوقت والمال الليبي –
لو تم التعاقد من اليونان الصينية لكانت انتهت من أعمالها في اقل من ستة أشهر فقط –
الأوروبيين وعملاءَهم العرب يقفون حجر عرقلة امام أي تقدم في ليبيا في شءون الإصلاحات والتعمير
وكل الشركات الكورية والصينية مستعدة لإتمام اي عقود مع ليبيا وبجودة عالية وأسرع وقت –
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