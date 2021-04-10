نصية: أي محاولة لحرمان الشعب من اختيار رئيسه هو اقتراح لاستمرار الفوضى واللادولة. #ليبيا #المرصد
نصية: أي محاولة لحرمان الشعب من اختيار رئيسه هو اقتراح لاستمرار الفوضى واللادولة. #ليبيا #المرصد
المشكلة ان الشعب الليبي لم يستطيع ان ينفك من عقدة التبعية وكذلك لم يستطيع حتى الان الاختيار
وذلك لسبب بسيط هو التكتل الحزبي والرأسمالي الذي فرض على البلاد
الان معظم ادارات المجتمع المدني الليبي لا تستطيع وضع ثقة في أشخاص ولاءهم ليس لوطنهم ولبلادهم ليبيا –
– فقط أشخاص استولوا على الاموال وخرجوا بصور متعددة من احزاب ونواب ورأسماليين وتجار أزمات ومدراء نوادي –
– وكل هذه الشخصيات لا تستطيع فهم المشكلة التي تمر بها البلاد لان ولاءهم ليس لوطنهم بل لمصالحهم الخاصة وأحزابهم ونوابهم –
ليبيا تحتاج الى تكوين ادارات للمجتمع المدني في جميع بلديات المناطق
وتضم هذه الادارات المدنية محاميين، وقضاة ،ومعلمين، ورجال الدين – وموظفين ،وإداريين ،وفلاحين ،وطلاب وأستاذة وأطباء ومهندسين ومثقفين وإدارات مدنية سواء اقتصادية او خدمية او اجتماعية او متعلقة بالامن العام . او الرقابات الاداريةً
وكل ادارة مدنية تكون تحت اسم المنطقة الاي تتبعها
ويتم وضع بيانات بالاحتياجات والنواقص كل منطقة على حدة
وممكن لتتوضح الرءوية قليلا حتى للمواطن الليبي حتى يستطيع التمييز بين الرجال الوطنيين الذين تهمهم الشءون الليبية والخدمات والاصلاحات اكثر من أي شيء اخر – فعلا وليس قولا –
وهذه الشءون لا تتدخل فيها القبلية او الوساطة او المحسوبية او الرشاوى – انما تكون على اساس الكفاءات الحقيقية والعملية التي تنزل لمراقبة العمل والإشراف عليه دون تكبر او ترفع عن الآخرين – والتي تسمح باختيار الادارات التي تعمل لاجل الوطن بالحضور داخل القاعات الوطنية حتى برفع الايدي – وتعطي الفرصة الواضحة الى الوطن والمواطن الأسبقية في الخدمات والاصلاحات والعزل والتوظيف الكفاءات الليبية لخدمة البلاد والعباد – قبل الاتجاه لاءي جهة خارجية تتدخل في شءون الليبيين وتحاول الثاثير على قرارهم الحر الواضح امام الجميع –
(( دون ادخال الراي الليبي الحر الى صناديق ودهاليز غامضة مشبوهة لا يثق فيها اي احد من المجتمع الواعي والمدرك بالذي يجري حوله . )) –
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