نائب مصري: مصر وتونس شددتا على أهمية استقرار #ليبيا ومكافحة الإرهاب. #المرصد
نائب مصري: مصر وتونس شددتا على أهمية استقرار #ليبيا ومكافحة الإرهاب. #المرصد
حتى العنصرية تعتبر ارهاب والرشوة ارهاب
وغياب القانون ارهاب
والوساطة ارهاب
والفساد ارهاب
الاٍرهاب لا يتعلق بالدِّين
الاٍرهاب يتعلق بالتطرف والتمييز حتى في لون البشرة والعرق والانتماء والقومية
الان افريقيا تعاني من الاٍرهاب الاوروبي والعنصرية الأمربكية
انتم المصريين ايضا ينظر إليكم الغرب والأوروبيين كأفريقين من دول المجاعات وعرق الفراعنة السمر
انتم الخليجيين ايضا ينطر إليكم الغرب والأوروبين
كرعاع الصحراء المتخلفين رعاة الإبل
مهما تطورنا او تحضرنا او قدمنا لبلادنا ولمجتمعنا ستبقى هذه الفكرة والصورة في اذهان الغرب والاجانب يجب ان تعلموا هذا – ويحب ان تفهموا هذا –
اذا كانت قنبلة هيروشيما ونجازاكي هي انتصار امربكا
وحملات الناتو في البلاد العربية
وقتل مسلمي الروهيقنا
هو انتصار للغرب والأوروبين
اذا لا يوجد ضحايا في اليابان وضحايا في الدول العربية والإسلامية من التطرّف الغربي والارهاب الاوروبي والعنصرية الامريكية –
انتم في نظر كل هولاء تعتبرون ارهابيين سواء كُنتُم أغنياء او فقراء ملوك او خدم علماء او جهلة متحضرين او متخلفين – هم هكذا الغرب آباءهم وأمهاتهم يربون اطفالهم على هذه الطريقة منذ مءات السنين –
فلماذا تكون المناطق العربية الغنية والإفريقية – شعوبها ارهابيين – والمناطق الأوروبية والأمريكية هي الشعوب الملاءكية التي لا تؤذي اي دولة اخرى او تحاول التدخل في شءونها او تسرق ثرواتها ..؟!!!
شكرًا على القراءة ايها الإرهابيين .
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