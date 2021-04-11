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حمودة: الدبيبة سيزور تركيا غد الإثنين برفقة 14 وزيراً لبحث هذه الملفات. #ليبيا #

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حمودة: الدبيبة سيزور تركيا غد الإثنين برفقة 14 وزيراً لبحث هذه الملفات. #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • سيمتثل لأستدعاء وليس يزور فالزياده تطلق علي الذهاب بمحض الاراده والمثول يطلق علي من يؤمر المجئ لابد وأنه أمر مهم أن يبادر أدوغان بطلب حضور حكومه ليبيه هو أحد المعيين لها بتواطؤ مع مندوبه الأمم المتحده لا شك ان هناك أمر مهم أضطر اردوغان الي أن يستدعي حكومه ليبيه أن تلتحق به بتراب الدار  ويطلب منها أن تحج الي أنقره وعلي وجه السرعه 
    (سَتُبْدِي لَكَ الأيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِـلاً ويَأْتِيْـكَ بِالأَخْبَـارِ مَنْ لَمْ تُـزَوِّدِ)

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