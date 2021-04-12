دار الإفتاء الليبية تعلن غدًا الثلاثاء 13 أبريل هو أولُ أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442

أعلنت دار الإفتاء الليبية في طرابلس أن غدًا الثلاثاء 13 أبريل هو أولُ أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هجري.

(بيانُ دارِ الإفتاءِ الليبية بدخولِ شهرِ رمضانَ المبارك لعام: 1442هـ)

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ المرسلينَ؛ سيدنا محمدٍ، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ، وبعد؛

فقد اطلعَ مجلسُ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بدار الإفتاءِ، على التقاريرِ المقدَّمة إليهِ، مِن الجهات المختصة، المكلفة بمتابعةِ رصد الهلالِ.

وحيث إنَّه قد ثبتتْ رؤيةُ الهلالِ هذهِ الليلة، في بعضِ الأقطار الإسلامية، فقد قررَ المجلسُ؛ أنَّ غدًا الثلاثاء هو أولُ أيامِ شهرِ رمضان المبارك، لعام 1442 للهجرة النبوية، الموافق للثالث عشر من الشهرِ الرابع لعام ألفين وإحدى وعشرين، عملًا بمَا ذهبَ إليه جمهورُ أهلِ العلمِ، مِن الأخذِ باتحادِ المطالعِ، وأنه إذا ثبتَ الهلالُ في بلدٍ عمَّ جميعَ الآفاقِ والبلاد القريبةِ، وذلك لقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: (صُومُوا لرؤيتِهِ، وأفطروا لرُؤيتِهِ، فإنْ غُمِّي عليكم الشهرُ فعدُّوا ثلاثين)، وفي رواية: (فأكمِلُوا عدةَ شعبانَ ثلاثينَ) متفقٌ عليه.