صور | وزارة الدفاع التركية : وزير الدفاع خلوصي أكار بحث مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تطورات الوضع في #ليبيا وكذلك المجالات العسكرية والأمنية مؤكدًا استمرار المساعدة والدعم الاستشاري لتدريب ” الأشقاء ” الليبيين . #المرصد ( بيان )