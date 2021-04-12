صور | وزارة الدفاع التركية : وزير الدفاع خلوصي أكار بحث مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تطورات الوضع في #ليبيا وكذلك المجالات العسكرية والأمنية مؤكدًا استمرار المساعدة والدعم الاستشاري لتدريب ” الأشقاء ” الليبيين . #المرصد ( بيان )
صور | وزارة الدفاع التركية : وزير الدفاع خلوصي أكار بحث مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة تطورات الوضع في #ليبيا وكذلك المجالات العسكرية والأمنية مؤكدًا استمرار المساعدة والدعم الاستشاري لتدريب ” الأشقاء ” الليبيين . #المرصد ( بيان )
يصعب علي اردوغان إدارة سياسة بلدين في آن واحد إدارة تركيا وأزمتها الأقتصاديه وإدارة ليبيا و أزمتها الأمنيه والسياسيه لاول مره نري رئيس لبلدين هاهو اردوغان طلب حضور من يعينه رئيس وزراء في ليبيا ومن عينهم الوزير المعين من اردوغان علي الجميع الحضور الي تركيا علي وجه السرعه الحج والأعتمار الي انقره والتذلل والخنوع والخضوع لاردوغان
ليبيا ليست شقيقة لتركيا الدولة الاستعمارية ذات التاريخ الاسود الدموى وليبيا شقيقة لجيرانها العرب فى مصر وتونس والجزائر ولا بعنيها تركيا وتسعى ليبيا للضغط على اليونان لتوقيع اتفاقية ترسيم حدود عادلة ومنصفة كانت اليونان تماطل فبها وان كان هدف اردوغان الضغط من خلال اتفاقية مع اليونان وفشل ولكن ممكن ان تنجح لببيا وتوقع اتفتفبة مع اليونان تجذب شركات عالمية لاكتشاف ثروات جديدة لتنصم ليبيا لمنظمة غاز شرق المتوسط وطز فى اردوغان الغبى لم يغهم ماقاله الدبيبة من ان مصلحة ليبيا اهم .
ومن حسن الحظ ان المنغى عمل فى اليونان سفيرا وهذا ما يسهل توقيع اتفاقية مع اليونان قابلة للتنفبذ عكس عك تركيا حيث لا توجد اصلا حدود بحربة لها مع ليبيا وتريد سرقة مياه اليونان بينما ليبيا لها بالفعل حدود بحرية مع اليونان معظمها تحت سبطرة ااجيش الوطنى وبعيد عن شنب اردوغان !!!
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