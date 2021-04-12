عاجل > مراسلة 4 من أصل 7 أعضاء بمجلس إدارة مصرف #ليبيا المركزي الموجهة للصديق الكبير بشأن بطلان قرار تشكيل لجنة إدارة للمصرف الخارجي برئاسة محمد الضراط القيادي في حزب الجبهة الوطنية وتحذيرهم من مغبة حدوث شرخ جديد بمجلس الإدارة بعد توحيده . #المرصد