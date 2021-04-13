رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي يصل العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء في ز

رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي يصل العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية ستبدأ بلقاء رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم غد الأربعاء لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي يصل العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية ستبدأ بلقاء رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم غد الأربعاء لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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