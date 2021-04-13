رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي يصل العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء في ز

رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي يصل العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية ستبدأ بلقاء رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم غد الأربعاء لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.