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رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي يصل العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء في ز

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس المجلس الرئاسي محمّد المنفي يصل العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية ستبدأ بلقاء رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو ، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم غد الأربعاء لبحث عددٍ من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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