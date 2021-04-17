فرنسا: قرار مجلس الأمن بشأن #ليبيا يؤكد أهمية الإدارة الشفافة والعادلة للموارد. #المرصد
فرنسا: قرار مجلس الأمن بشأن #ليبيا يؤكد أهمية الإدارة الشفافة والعادلة للموارد. #المرصد
عندما اتفقت الادارات الليبية على فتح الطيران بين دولة ليبيا والدول الأوروبية –
اتصلت احد اللاحءات العربيات من ليبيا بسفارة إيطاليا في واشنطون لعرقلة هذه الاتفاقية
وقامت السفارة الإيطالية بمحاولة توضيح موقفها في لقاء صحفي يوم أمس لتسهيل حركة الطيران الدولي بين ليبيا والدول الاخرى –
السؤال الي يطرح نفسه ولازم ينتبه ليه الليبيين بشكل عام
– من يقف وراء تعطيل حركة الطيران الليبي الدولي ..؟!! –
ومن يقف وراء تدخل فرنسا في شؤون الموارد الليبية بعد فضيحة التزوير مع التونسيين في شءون التعاون الاقتصاد الليبي المزعوم ..؟!!
ومحاولة تغييب القضاء الاسلامي الليبي والمحاسبة الاداريةً ومنع تدخلات منظمات دون موافقة القيادات الليبين في شءونهم الوطنية ..!!!!
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