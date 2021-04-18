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تفاصيل خطة جديدة ضد الإنتخابات بثلاثة مسارات تنتهي بانسداد أو “صدام مسلح ” .. هل

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تفاصيل خطة جديدة ضد الإنتخابات بثلاثة مسارات تنتهي بانسداد أو “صدام مسلح ” .. هل ينجح رعاتها ؟ #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليق

  • لن يكون هناك اى صدام مسلح بل الاسوأ هو الانقسام الى ثلاث اقاليم فبداية حكومة الدبيبية خاطئة وتكرس الانقسام ويتصرف بنفس غباوة السراج كانه حاكم لاقليم طرابلس وان باقى الاقاليم لا تعنيه وينحاز للمليشيات على حساب الجيش الوطنى ويخالف الاتفاق السياسى لان الامور العسكرية من اختصاص المجلس الرئاسى فمن غير المعقول ان يظل الدبيبية حبيسا فى طرابلس ليكون رهينة المليشيات ولم يذهب حتى الان لبنغازى او سبها وعلى الاقل يجب عقد جلسة لمجلس الوزراء فى عاصمتى اقليمى برقة او فزان وان استمر هذا الغباء فسيدفع الثمن غاليا ويكون على خطى السراج

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