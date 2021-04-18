ماكرون يبحث مع الدبيبة سبل إجراء الانتخابات في موعدها ورحيل القوات الأجنبية. #لي

ماكرون يبحث مع الدبيبة سبل إجراء الانتخابات في موعدها ورحيل القوات الأجنبية. #ليبيا #المرصد
ماكرون يبحث مع الدبيبة سبل إجراء الانتخابات في موعدها ورحيل القوات الأجنبية. #ليبيا #المرصد
لقد احرج ماكرون مندوب تركيا في الحكومه الليبيه ادبيبه بمطالبته له بضرورة الاسراع في اخراج تركيا ومرتزقتها من ليبيا فالرجل عين من قبل اردوغان أستيفان الاخوان لرعاية مصالح تركيا والغرب الاستعماري فكيف له ان يجاهر بطلب خروج المستعمر التي وخاصه ان تركيا ه من تقف وراء تعيينه رئيس وزراء وهو لا يفقه في السياسه وهو يحرك من تركيا ولا يتحرك بفهم منه في السياسه
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