قشوط: إذا لم تلتزم تركيا بالتراجع في #ليبيا فإن الاستحقاقات السياسية القادمة قد تؤجل. #المرصد
قشوط: إذا لم تلتزم تركيا بالتراجع في #ليبيا فإن الاستحقاقات السياسية القادمة قد تؤجل. #المرصد
اردوغان اصبح الان كلب جربان وبعرف ان كارت المرتزقة اصبح محروق دوليا فلم يعد يجد ترامب ليدعمه بل بايدن الذى توعد باسقاطه ولهذا نراه يتودد لمصر واليونان ويطرد الاخوان ويريد المساومة بملف المرتزقة حتى يكسب فى اتفافيتى ترسيم الحدود البحرية مع مصر واليونان ومستعد لتسليم الخوان قربان من الان تاخدوا الغريانى بكام والساعدى هدية كمان وباقى الخرفان بالمجان بعد ان يلهف ثروتهم عنده التى نهبوها من دم الشعب الليبى فوت فوت ياقشوط
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