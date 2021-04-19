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المجلس الرئاسي يمنع كافة العسكريين من السفر و الظهور الإعلامي إلا بإذن مسبق

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

المجلس الرئاسي يمنع كافة العسكريين من السفر و الظهور الإعلامي إلا بإذن مسبق

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • وحتى وزير الدفاع المارشال عبدالحميد الدبيبة لا يجب ان يتكلم فى الامور العسكرية لانها من اختصاص المجلس الرئاسى بصفته القائد الاعلى للجيش الوطنى ويجب انشاء مجلس اعلى للقوات المسلحة الليبية برئاسة المنفى وعضوية نائبيه مع قائد الجيش الوطنى ورئيس اركانه مع لجنة العشرة مع اثنين من القادة العسكريبن الوطنين عن المنطقة الغربية ويكون مهمة المجلس اختيار القيادات العسكرية الموحدة مثل المدعى العسكرى وقادة الافرع والمتحدث الرسمى ورئيس المخايرات وغيرها من المناصب الموحدة

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