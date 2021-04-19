الشحومي: لا يمكن استمرار العيش مع وقود يهرب وسيولة مفقودة وخدمات أساسية منعدمة. #ليبيا #المرصد
الشحومي: لا يمكن استمرار العيش مع وقود يهرب وسيولة مفقودة وخدمات أساسية منعدمة. #ليبيا #المرصد
كيف يعني ..؟!!
ماهو لو يُعرف السبب يبطل االعجب … زي ماايقولوا …!!!
اعرفوا الاسباب وصلحوا من أنفسكم ـ كان ادارة أمن داخلي تلعب في دور المافيات زي المفرخ مع الاجانب …!!
لوطن ضحى أبناءه بأرواحهم لأجلك أنت وطفلك واهلك ..!!!
والمواطنين الليبيين خايفين على سلامة ابنائهم ونسائهم والقيادات المجتمع المدني تحاول الدفاع عن الموروث التاريخي الليبي والمقدسات الاسلامية والقضاء والعدل والمحاكم والنسيج الاجتماعي والأمني الرادع
هاذي كلها ثماير نكبة 17 قهاير السودا النودا… وبفضل طوار وأساوس وأخرار الناتو الصعاليك الزنادقة الخوارج الخوانجية البغولة البوفتات الخونة عديمين الشرف والرجولة والكرامة والوطنية 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
لا… وتلقى الأوباش الأنجاس يطلعوا في كل ذكرى للنكبة يحتفلوا ويتراقصوا معيز وضان فرحانين بالقهرة والعازة والكوارث والفقر والظلم والذل وانعدام الأمن وانعدام الخدمات والسيولة والمحروقات😡🤬😡🤬😡🤬
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