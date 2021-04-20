#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: #القاهرة ستساعد حكومة الوحدة الليبية في توحيد المؤسسة العسكرية بناءً على طلبها
#الحدث_عاجل..#ليبيا — مصادر الحدث: #القاهرة ستساعد حكومة الوحدة الليبية في توحيد المؤسسة العسكرية بناءً على طلبها
بصراحة ومن تعليق أحد المصريين ابناء مصر القوميين
تحدث أحد المصريين بان ما يحدث داخل بلاده هو محاولة إمتصاص المال من ليبيا بعدفشل الحكومة المصرية في توفير أقل الخدمات للمواطنين المصريين ـ ومحاولة طرد الادارات العامة للدولة المصرية وتمليكها لاشخاص وأحزاب ونواب ـ مثل المستشفيات والمصانع والجامعات والشركات وحتى الموانيء النفطية واالبحرية ـ
وإقصاء القطاعات العامة الي بناها المصريين القوميين ـ وهذا سبب الديون المثقلة على مصر ومحاولة الهروب من المحاسبات الداخلية في دولتهم وتأخير مشروع مليون وحدة سكنية الذي فشل بسبب السرقات والنصب والاحتيال المالي وسبب في تلوث النيل بالمخلفات الصناعية ويحتاج لدعم مالي ـ
االشئ الذي لم تنتبه له الادراة الليبية أن ليبيا تأترث سلبيا ووهي الدولة المتضررة والتي تأخرت أعمال الاصلاحات فيها بسبب التدخلات العرببية وقصف الناتو التي تعيق وتعرقل أي تقدم ملموس في بناء الدولة الليبية وتوفير خدمات لمواطنيها .وتحاول استغلال الوقت لأستنزاف الموارد الليبية وهذا واضح بعدم وجود أي دولة تُدين الهجمات التي حصلت على ليبيا من حلف الناتو 2011 وضحايا العائلات الليبية وخسائر فالارواح والعقارات والمباني والمستشفيات وحتى المطارات المدنية .
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