تكليف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي -بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي- رقم (11) بشأن اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.
#الحدث_الليبي
تكليف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي -بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي- رقم (11) بشأن اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.
#الحدث_الليبي
يجب انشاء مجلس للامن القومى يجتمع وقت الازمات ويكون برئاسة رئيس المجلس الرئاسى ونائببه ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطنى ورئيس اركان المنطقة الغربية ولجنة العشرة ليكون القرار شاملا وقابلا للتنفيذ والتنسيق بين جميع الوحدات
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