غوقة: مجلس النواب يجب أن يراقب أداء الحكومة والاطلاع على ما قدمته للداخل الليبي. #ليبيا #المرصد
غوقة: مجلس النواب يجب أن يراقب أداء الحكومة والاطلاع على ما قدمته للداخل الليبي. #ليبيا #المرصد
الفاسد الساقط الاخن غوقة يستعرض مهاراته في التصيد لعله يحظى ببعض ماحظي به في 2011 ..فسدة وفاسدين ..لاخطة ولا عمل ولا نية للعمل ولا ارادة للتغيير ومواجهة الظروف ومحاربة المفاسد ..اين نحن من التقنية اين خطط الحكومة في توطين التقنية بين شبابنا لنكون مصدر اشعاع في الشمال الافريقي على اقل تقدير ..اين الخطط الصارمة لبناء مجتمع صالح ومتكاثف ومتعاون ..لهذا لايكون بالاخد بل بالعطاء الا محدود اما هذه الطرق البالية السقيمة فلن يكون من وراءها الا الخراب كما هو حاصل اليوم ..لماذا لاتعمل الحكومة وهي ترتمي في احضان الطليان والفرنسيين والاتراك من عمل خطة مارشال مع هذه الدول لتشغيل وتعليم الشباب وفق خطط علمية صحيحة بحيث نستفيد من هذه العلاقات ونخرج بالوطن من مستنقع الحروب والازمات ..اما السمسرة والمقاولات فهذه يجيدها اول واحد كان يقعمز تحت سبتيموس سيفيروس في السبعينات؟
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