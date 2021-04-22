المرعاش: تركيا تحاول الاستحواذ على الميزانية غير المسبوقة وحرمان بلدان الجوار ال

المرعاش: تركيا تحاول الاستحواذ على الميزانية غير المسبوقة وحرمان بلدان الجوار الليبي منها. #ليبيا #المرصد
المرعاش: تركيا تحاول الاستحواذ على الميزانية غير المسبوقة وحرمان بلدان الجوار الليبي منها. #ليبيا #المرصد
انا ضد الاستحواذ تركيا لكن مع الاستحواذ الدول الحوار ما ذا تملك الظول الحوار تقدمه ليبيا الصادرات مصر كلها لاتساوي حتى صادرات ولاية التركية صغيرة تملك مصر ابشركات العملاقة التركية في المقاولات والبناء والاعمار والكهرباء لا تملك العمالة المصرية رخيصة قد تما تما الاتفاق على اعادتها العمل في ليبيا فماذا اريد اكثر ماذا تستفيد من الدول الحوار ماذا تملك هذه الدول الجوار هي نعلني نفس مشاكل تعانيها ليبيا
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