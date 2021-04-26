العباني: مجلس الدولة يستمد قوته من وجود تيار الإسلام السياسي فوق الأراضي الليبية. #ليبيا #المرصد
العباني: مجلس الدولة يستمد قوته من وجود تيار الإسلام السياسي فوق الأراضي الليبية. #ليبيا #المرصد
قصدك يستمد غباوته من تيار الافلاس السياسى فالمجلس الخرفانى يستقوى بالمحتل التركى من غضب الشعب الليبى التيار الاسلامى الصحيح سبعة مليون مسلم لن يقبلوا بشوية خرفان قلة من حثالة المجتمع تدعى انها تمثل الاسلام مع ان صفة المسلم لا تنطبق عليهم اصلا فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده يينما ينطبق عليهم صفات المفلس والشيطان قدوتهم لان رسول الله كان الصادق الامين والاخوانى منافق لعين عنصرى قلبه اسود ملئ بالغل والحقد والكراهية نحو الاخرين فالمذهب الاخوانى يجمع بين معاملات يهودية وعبادات اسلامية والدين المعاملة اما العبادات فالله وحده يحاسب عليها يوم القيامة وهو من يعرف نية كل واحد وقال ويل للمصلين .نعم المصلى المرائى مثل الاخوان ورسول الله حذرنا من شر الخوارج وانهم من حيث العبادات يتفوقون على صحابة رسول الله ومع ذلك امر بقتلهم وقال لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد وان من شر خلق الله .
اما اكذوبة قوة تيار الافلاس السياسى فهو وهم بدليل انه لم يعد احد يهتم الان بالافراج عن مرشد عام الاخوان الذى كان يتياهى بان اتباعه كالميت فى يد مغسله ولا باقى كبار الخرفان بل ان اردوغان يعرض على مصر طرد الخرفان كقربان لمصر ومع ذلك يرفض السيسى ويطلب تسليمهم ليكونوا بجوار مرشدهم العام فى الليمان نعم ليمان طره
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