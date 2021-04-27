بيان | 100 إعلامي يطالبون بوضع حد لممارسات ” شكشك وحزبه ” ضد مؤسسة الإعلام. #ليب

بيان | 100 إعلامي يطالبون بوضع حد لممارسات ” شكشك وحزبه ” ضد مؤسسة الإعلام. #ليبيا #المرصد
بيان | 100 إعلامي يطالبون بوضع حد لممارسات ” شكشك وحزبه ” ضد مؤسسة الإعلام. #ليبيا #المرصد
يجب القضاء على سرطان الاخوان فيما تبقى من لييبيا فهو يحتمى فى المليشيات الارهابية وهى فى اضعف حالاتعا حاليا لهذا يتمسك الخوان بالمرتزقة السوريين والاحتلال التركى خوفا من غضب الشعب وكنسهم الى مقلب القمامة وشكشك هذا مع اللص الكبير يستحقا الاعدام فى ميدان عام لخيانتهم للوطن واهدار واهداء المال العام للمحتل التركى على حساب النوادن الليبى ونرى هزيان الخوان الان ونحن فى الفصل الاخير قبل اجراء الانتخابات وهم يعلمون جيدا ان تسليط الاعلام على التاريخ الاسود للاخوان يكفى لدخولهم السجون عقب عودة دولة القانون واتمنى من بعيو عرض مسلسل الجماعة وعرض فيلم المشخصاتى 2 ليضحك الناس على غباوة الاخوان فى الفيلم ويبكوا من جرائم الاخوان فى المسلسل وحتى اردوغان يقدم الان الخوان قربان وعلى استعداء يقوم بتعبئة الحيوان صوان والمشرى وشكشك واللص الكبير وباشاغا وغيرهم من الخوان فى حاوية ويرسلهم للمشير هدية من اردوغان ليرضى عنه ويتوسط لدى السيسى ليقابله !!
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