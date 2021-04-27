بعد استلامه أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية من مجلس النواب، مجلس الدولة

بعد استلامه أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية من مجلس النواب، مجلس الدولة يعقد يوم غدا الأربعاء اجتماعا لمناقشة كتاب مجلس النواب.
#الحدث_الليبي
بعد استلامه أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية من مجلس النواب، مجلس الدولة يعقد يوم غدا الأربعاء اجتماعا لمناقشة كتاب مجلس النواب.
#الحدث_الليبي
مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة اما مايسمى مجلس الدولة فمن مخلفات الصخيرات سقط بموجب بند به يحدد صلاحيته عامين وانتهت الصلاحية عام 2017 ولم يعد له وجود فهو مجلس خرفانى معادى للبلاد ومشرى من الاتراك يدعم المحتل المغولى ومافعله مجلس النواب اهدار للمال العام بصرف مرتبات ومكافآت لمجلس ساقط شرعا وباطل
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