عاجل

بعد استلامه أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية من مجلس النواب، مجلس الدولة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بعد استلامه أسماء المترشحين لتولي المناصب السيادية من مجلس النواب، مجلس الدولة يعقد يوم غدا الأربعاء اجتماعا لمناقشة كتاب مجلس النواب.

#الحدث_الليبي

No photo description available.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة اما مايسمى مجلس الدولة فمن مخلفات الصخيرات سقط بموجب بند به يحدد صلاحيته عامين وانتهت الصلاحية عام 2017 ولم يعد له وجود فهو مجلس خرفانى معادى للبلاد ومشرى من الاتراك يدعم المحتل المغولى ومافعله مجلس النواب اهدار للمال العام بصرف مرتبات ومكافآت لمجلس ساقط شرعا وباطل

    رد