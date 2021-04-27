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قالن: المحادثات التركية مع مصر الأسبوع المقبل ستساعد في الجهود المبذولة لإنهاء ا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قالن: المحادثات التركية مع مصر الأسبوع المقبل ستساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في #ليبيا. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الغريب ان اردوغان يلهث الان للتودد لمصر واليونان بعد ان اصبح غرقان ويسعى فى النهاية لمقابلة السيسى حتى لو استجاب لكل شروطه ورغم انه غبى يريد ان يساوم بانسحاب قواته من ليبيا للحصول على مكاسب عند ترسيم الحدود البحرية مصر واليونان والخروج من العزلة الخانقة التى يستغلها الامريكان لتحويله الى قطة اليفة مطيعة بعد ان كان من قبل كلب ترامب المدلل ينبح باعلى صوت!!

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