المنفي يترأس اجتماعًا للجنة الـ10 لبحث سبل فتح الطريق الساحلي. #ليبيا #المرصد
المنفي يترأس اجتماعًا للجنة الـ10 لبحث سبل فتح الطريق الساحلي. #ليبيا #المرصد
صح الكلام يترأس الاجتماع وليس يحضر الاجتماع واضح ان المنفى مؤدب عكس المدب الدبيبة الذى يتجاوز صلاحيته بيتما المنفى لم يستخدم صلاحيته بعد واتمنى ان يستخدمها فى هيكلة الجيش الوطنى بانشاء مجلس اعلى للقوات المسلحة الليبية برئاسته مع نائبيه والقائد الاعلى للجيش المشير خليفة حقتر ورئيس الاركان الناضورى والمسمارى مع الحداد رئيس اركان غرب ليبيا الحداد مع جويلى ومروان مع لجنة العشرة ويتم اختيار مناصب عسكرية موحدة رئيس مخابرات ومدعى عسكرى وقادة للافرع الرئيسية من شخصيات عسكريية وطنية بالتوافق بين الجميع
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