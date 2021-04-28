في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: كل من يحب ليب

في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: كل من يحب ليبيا عليه أن يساعد الحكومة على العمل وتجاوز العثرات وينصحها بصدق وينتقدها بحرص ولا يصطاد في ماء الخلافات العكر، وأن يدعو لجمع الشمل لا لتقسيم البلاد وتفريق العباد.
في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: كل من يحب ليبيا عليه أن يساعد الحكومة على العمل وتجاوز العثرات وينصحها بصدق وينتقدها بحرص ولا يصطاد في ماء الخلافات العكر، وأن يدعو لجمع الشمل لا لتقسيم البلاد وتفريق العباد.
حكومة المدب تصر على ان تكون خكونة وحلة طينية لا خكومة وحدة وطنية فهو يجر شكل مع الجيش الوطنى الذى يؤمن ثلاث ارباع ليبيا ورغم تامين الجيش لجلستى سرت وطبرق الا ان المدب احضر معه مليشيات من طرابلس لتحميه فى بنغازى !!!
لو كنت مكان المدب ماذا افعل بسيطة جدا اكلف نائب رئيس الوزراء عن برقة القطرانى بالاعداد لعقد الجلسة والتنسيق مع الاحهزة الامنية واذهب باشا يستقبلوتى فى المطار بحفاوة مع باقى الوزراء وعند تخريج دفعات من رجال الشرطة ببنغازى احضر مع وزير الداخلية حفل التخرج اما تخرج قوات الجيش من اختصاص الدبيبة لا شأن لى بها واذا حضرا اكون ضيف شرف
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