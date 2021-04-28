في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: كل من يحب ليب

في تدوينة عبر فيسبوك.. رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد عمر بعيو: كل من يحب ليبيا عليه أن يساعد الحكومة على العمل وتجاوز العثرات وينصحها بصدق وينتقدها بحرص ولا يصطاد في ماء الخلافات العكر، وأن يدعو لجمع الشمل لا لتقسيم البلاد وتفريق العباد.