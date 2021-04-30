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عاجل > السفارة الأمريكية : ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بقوة ودعوتها لإ

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عاجل > السفارة الأمريكية : ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بقوة ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي فورًا. #المرصد

عاجل > السفارة الأمريكية : نؤكد على الدعم الأمريكي القوي لانتخابات ديسمبر و رحيل جميع القوات الأجنبية من ⁧‫#ليبيا‬⁩.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎ALMARSAD ALMARSAD.C المصد LIBYA STATES UNITED THE OF OF SAn AMERICA EMBASSY عاجل السفارة الأمريكية: ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بقوة ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي فورًا‎'‎‎

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • يجب استخدام القوة وتقوم طائرات الافريقوم بقصف قطاع الطرق فى مصراته وكفاية جعجعة

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