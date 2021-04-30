عاجل > السفارة الأمريكية : ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بقوة ودعوتها لإ

عاجل > السفارة الأمريكية : ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بقوة ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي فورًا. #المرصد
عاجل > السفارة الأمريكية : نؤكد على الدعم الأمريكي القوي لانتخابات ديسمبر و رحيل جميع القوات الأجنبية من #ليبيا.
عاجل > السفارة الأمريكية : ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بقوة ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي فورًا. #المرصد
عاجل > السفارة الأمريكية : نؤكد على الدعم الأمريكي القوي لانتخابات ديسمبر و رحيل جميع القوات الأجنبية من #ليبيا.
يجب استخدام القوة وتقوم طائرات الافريقوم بقصف قطاع الطرق فى مصراته وكفاية جعجعة
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