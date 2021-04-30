عاجل > السفارة الأمريكية : ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بقوة ودعوتها لإ

عاجل > السفارة الأمريكية : ندعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بقوة ودعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي فورًا. #المرصد

عاجل > السفارة الأمريكية : نؤكد على الدعم الأمريكي القوي لانتخابات ديسمبر و رحيل جميع القوات الأجنبية من ⁧‫#ليبيا‬⁩.